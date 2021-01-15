Ярмольник рассказал о несбывшихся планах Грачевского

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский планировал собраться с актерами на съемочной площадке. Об этом агентству РИА Новости рассказал актер Леонид Ярмольник.

«И сейчас у нас с ним планы были кое-какие, мы ждали, когда поутихнет пандемия», — заявил он.

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Артист отреагировал на смерть Грачевского. Он рассказал, что режиссер не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать. «Борю знают, как никого. Его знают все, знают, что Боря — это синоним "Ералаша". Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский», — сказал он.

Также Ярмольник напомнил, что он сам и многие звезды кино неоднократно снимались у Грачевского.

О смерти Бориса Грачевского вечером 14 января сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Ранее в тот же день режиссера погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Борис Грачевский являлся худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.