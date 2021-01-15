В Госдуме прокомментировали смерть Грачевского

Депутат Елена Драпеко прокомментировала смерть художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом первый замглавы комитета Госдумы заявила РИА Новости.

Драпенко отметила, что смерть Грачевского стала для нее ужасным ударом. Она выразила соболезнования близким и родным режиссера, а также всем зрителям. Парламентарий подчеркнула, что с его смертью ушла целая эпоха.

«Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще», — заявила депутат.

О смерти Бориса Грачевского вечером 14 января сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Причиной его кончины стала коронавирусная инфекция. Ранее режиссера погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Борис Грачевский являлся худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.