Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, почему художественный руководитель детского видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер из-за коронавируса. Об этом она сообщила в комментарии к своему посту в Instagram.

По ее словам, смерть режиссера связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы, в том числе проходил химиотерапию. Малышева охарактеризовала такую онкологию как «самый злокачественный вид рака». «В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной», — констатировала телеврач.

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«Очень-очень-очень жаль. Он был очень светлым человеком», — написала Малышева, выразив соболезнования в связи с кончиной Грачевского. Она задалась вопросом, что же теперь будет с главным проектом режиссера, «Ералашем», и добавила: «Горько».

Ранее о смерти Грачевского высказалась звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева. Она назвала режиссера легендой и заметила, что была рада возможности поработать вместе с ним в проектах.

Борис Грачевский умер вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. 18 марта ему исполнился 71 год.