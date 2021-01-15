Раскрыта судьба наследства Бориса Грачевского

На наследство создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского претендуют его третья жена, 41-летняя дочь и 48-летний сын от первого брака, а также 9-летняя дочь от второго брака и 9-месячный сын от последних отношений. О судьбе наследства кинематографиста рассказал портал «Дни.ру» в пятницу, 15 января.

Материалы по теме Мальчишкам и девчонкам Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер от коронавируса. Что он думал о юморе, детях и славе? «Потому что мы банда!» Умер Борис Грачевский. На его киножурнале «Ералаш» выросло несколько поколений

По оценкам юристов, вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской должна отойти половина имущества кинорежиссера, другую половину разделят на три равные части.

Отмечается, что Грачевский получал внушительные гонорары за трансляцию на телевидении выпусков «Ералаша». Также он оказался владельцем дома с участком в 50 километрах от Москвы и трехкомнатной квартиры в столице на улице Гиляровского.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ранее в тот же день режиссера погрузили в медикаментозную кому. Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония».