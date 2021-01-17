Оценено наследство Грачевского

Недвижимое имущество создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского оценивается как минимум в 67 миллионов рублей. Наследство режиссера оценила «Комсомольская правда».

По данным издания, 300-метровый особняк в закрытом коттеджном поселке на Новорижском шоссе стоит не менее 50 миллионов рублей. В нем есть просторная гостиная со столовой, несколько спален, кабинет, детская, а также комната отдыха с камином. Также режиссер владел трехкомнатной квартирой на улице Гиляровского в Москве. Ее стоимость начинается от 17 миллионов рублей. Жилье не считается элитным, однако в нем сделан дизайнерский ремонт.

Также Грачевский вместе с бизнес-партнером Аркадием Григоряном был учредителем двух компаний: ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Первая фирма приносила владельцам 89 миллионов рублей в год, вторая — 36 миллионов.

Кроме того, он получал авторские отчисления за телетрансляции «Ералаша». «Это очень значительные и постоянные суммы. Доход приносит любое воспроизведение торговой марки. (...) Такое наследство более долгое и перспективное, оно обеспечивает безбедное будущее. И зачастую его стоимость сопоставима с ценой недвижимости и даже может превышать ее», — объяснила ценность авторских прав адвокат Юлия Вербицкая-Линник

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Ранее сообщалось, что на наследство Грачевского претендуют его третья жена, 41-летняя дочь и 48-летний сын от первого брака, а также 9-летняя дочь от второго брака и 9-месячный сын от последних отношений. По оценкам юристов, вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской должна отойти половина имущества кинорежиссера, другую половину разделят на три равные части.

Грачевский скончался вечером 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года. Перед смертью его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Причиной ухудшения состояния Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусом, который обнаружили в конце декабря. Сначала он лечился дома, однако затем его госпитализировали.

Грачевский работал худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен зрителю по постановке кинокартин «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что режиссер боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году.