Жена Грачевского поделилась последней фотографией режиссера

Жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась прощальной фотографией режиссера. Кадр она опубликовала в сторис Instagram.

На выложенном фотоснимке художественный руководитель «Ералаша» запечатлен улыбающимся в кабине на канатной дороге. Последняя на момент написания заметки запись в блоге 36-летней вдовы Грачевского гласит: «R.I.P… Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что???».

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Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался вечером 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

Ранее его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Причиной ухудшения состояния Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Коронавирус у режиссера обнаружили в конце декабря. Сначала он лечился дома, однако затем его госпитализировали.

Борис Грачевский работал худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен зрителю по постановке кинокартин «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что режиссер боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году.