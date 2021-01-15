Судьба «Ералаша» оказалась под угрозой после смерти Грачевского

Судьба киножурнала «Ералаш» оказалась под угрозой после смерти его художественного руководителя Бориса Грачевского. Об этом заявил проработавший на проекте 30 лет режиссер Владимир Панжев, передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 15 января.

По словам Панжева, Грачевский был главным творческим руководителем «Ералаша», и без такого человека, возглавляющего проект, судьба киножурнала может оказаться неутешительной. «Нет особых надежд, потому что для того, чтобы сохранить структуру в рабочем состоянии, которая работала бы без руководителя, должна быть очень слитная, хорошо работающая как часы команда руководства», — отметил режиссер, добавив, что сейчас в «Ералаше» нет такой команды.

Ранее актер Леонид Ярмольник рассказал, что Грачевский перед смертью планировал собраться с актерами на съемочной площадке.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Кинематографист был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония».