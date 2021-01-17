В Москве началось прощание с Грачевским

В московском Доме кино началось прощание с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает РИА Новости.

На траурную церемонию приехали родственники, коллеги и поклонники режиссера. Гроб с его телом поставили на сцене вместе с венками из цветов. На экране показывают фотографии, на которых он был запечатлен в разные моменты жизни вместе со знакомыми и близкими людьми, отмечает агентство.

Ранее российская певица Алена Апина рассказала о последних словах режиссера «Ералаша». «Человек улыбка! Человек свет! Человек — жизнь! Прощай...», — подписала она пост в своем Instagram.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Уточняется, что он скончался не выходя из медикаментозной комы. Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».