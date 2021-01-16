Певица Алена Апина рассказала о последних словах Грачевского

Российская певица Алена Апина рассказала о последних словах художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом она написала в своем Instagram и выложила снимок экрана с их перепиской.

В диалоге с режиссером Апина спросила, как так вышло, что он заразился «модной болячкой» и пожелала выздоровления. На это он ей ответил: «Я выберусь! Не дождутся!»

«Человек улыбка! Человек свет! Человек — жизнь! Прощай...», — подписала она пост.

Ранее супруга режиссера Екатерина Белоцерковская поделилась прощальной фотографией Грачевского. ««R.I.P… Ты жив во мне и своих детях!» — заявила она.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ранее в тот же день режиссера погрузили в медикаментозную кому. Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».