Малышева разоблачила «убийцу без вкуса» из домашних консервов

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала зрителям об опасности домашних консервов. В эфире программы «Жить здорово!» она напомнила о том, что в заготовках могут содержаться возбудители ботулизма, вызывающие тяжелое поражение нервной системы. Выпуск опубликован на YouTube.

«Зима пришла, пора открывать домашние консервы. А в них может притаиться убийца без вкуса, без цвета, без запаха», — рассказал закадровый голос, после чего Малышева сообщила, что проблема с ботулизмом в России «просто страшная». Телеврач обратила внимание зрителей на то, что банка, внутри которой находится возбудитель болезни, никак не меняется: разоблачить его по цвету или запаху нельзя.

Ее соведущий Андрей Продеус отметил, что возбудитель ботулизма может жить в консервах, а также в соленой и вяленой рыбе. Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева уточнила, что наиболее опасны консервы из корнеплодов: моркови, свеклы или лука. Их, по словам Раевой, очень трудно очистить от земли, а именно там находятся споры ботулизма. Продеус уточнил, что они могут сохранятся годами, не боятся ни жары, ни мороза, ни кипячения.

Специалисты в студии подытожили, что создать дома условия, при которых гибнут возбудители ботулизма, практически невозможно. «Бойтесь домашних консервов. И точка», — заключила Малышева.

Ранее Малышева предупредила об опасности популярных комнатных растений. По словам врача, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России от ботулизма страдает около 200 человек. В первом полугодии 2020 года было зафиксировано 60 случаев, 6 из них закончились летальным исходом.