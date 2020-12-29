Путин запретил «веселящий газ»

Президент России Владимир Путин запретил рекламу, производство и продажу негорючего газа N2O, или закиси азота, который, как правило, используют в развлекательных целях и называют «веселящим газом». Соответствующий закон он подписал во вторник, 29 декабря. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2021 года ограничивается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Кроме того, запрещается пропаганда, в том числе в интернете, потребления «веселящего газа» и распространение информации о его сбыте для личных целей.

В законе уточняется, что закись азота — одурманивающее вещество, в связи с чем его использование не по назначению в целях «изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью», не допускается.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Натальей Костенко в 2018 году, однако в ноябре авторы подготовили новую редакцию. Предполагалось, что за нарушение соответствующего постановления будет предусмотрена уголовная ответственность.