Малышева предупредила россиян о вреде родниковой воды

Ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что употребление родниковой воды опасно из-за возможного наличия в ней возбудителей инфекций. О потенциальном вреде она предупредила россиян в эфире телешоу «Жить здорово!»

«Вера в родниковую воду просто страшная. Родниковая вода — это вода, в которую писают и какают все животные», — заметила ведущая. По словам специалиста, родниковая вода опасна в подавляющем большинстве случаев.

Она пообщалась с матерью ребенка, у которого началась диарея. Женщина решила дать ребенку родниковой воды, однако телеврач раскритиковала ее идею. Ведущая заверила, что это может только ухудшить его состояние.

«Страшное заблуждение. Родниковая вода заражена гепатитом А, дизентерией, дифтерией, кишечной палочкой повсеместно. Что там искать в этой воде?!» — возмутилась Малышева.

Ранее Елена Малышева рассказала про особенности веселящего газа и его влияние на нервную систему человека. По ее мнению, в применении закиси азота есть смертельная опасность.