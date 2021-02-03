Малышева объяснила более высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что мужчинам в первую очередь следует опасаться коронавируса. В ролике, опубликованном в Instagram, специалист объяснила, почему среди мужчин фиксируется более высокая смертность от COVID-19.

«У COVID не женское лицо! Коронавирус — это болезнь, которой тяжелее болеют и от которой чаще умирают мужчины», — подчеркнула телеврач.

По ее словам, этот факт специалисты объясняют тем, что в главной женской половой хромосоме существуют свойства, помогающие в борьбе с вирусом. Малышева добавила, что они появились из-за различий в строении X и Y хромосом. «В этой четвертинке нам природа заложила колоссальные защитные свойства», — заметила она.

Специалист рассказала, что среди преимуществ — наличие в женском организме рецепторов, которые не дают образовываться тромбам и держат сосуды широкими, а также высокое содержание цитотоксических лимфоцитов. «У мужчин много факторов, которые образуют тромбы. А для коронавируса образование тромбов — главный механизм развития болезни», — заключила ведущая.

Ранее Елена Малышева назвала россиян из групп риска, которым необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции. К таким критериям она отнесла возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевание легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.