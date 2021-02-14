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Новый штамм коронавируса оказался заразнее для детей

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Новый британский штамм коронавируса более контагиозен, то есть легче передается и способен заразить большее число людей. Об этом заявил в эфире радиостанции «Вести FM» врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

Кроме того, мутировавший штамм коронавируса оказался заразнее для детей, чем его старые разновидности. «Вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться», — считает специалист.

При этом, по словам Тимакова, опаснее вирус из-за мутации не стал, напротив, его будет легче переносить. Все следующие его мутации будут «увеличивать» заразность, но симптоматика при этом будет облегчаться. «Ему не нужно убивать своего хозяина, вирусу это не интересно. Интереснее размножиться и существовать долго», — объяснил эксперт.

Большинство мутаций вируса происходит в организме людей с сопутствующими хроническими заболеваниями из-за того, что на их выздоровление требуется долгое время, и вирус может жить в организме этих больных месяц или даже два.

Ранее специалист предупреждал об опасности новой волны коронавирусной инфекции COVID-2019 в России в случае преждевременного ослабления карантинных мер. Тимаков считает, что к середине апреля всплеск заболеваемости начнется в любом случае, поскольку к концу зимы у людей снижается иммунитет.

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