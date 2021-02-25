Иммунолог счел невозможным новый всплеск коронавируса в Москве

Новая волна коронавируса в Москве уже невозможна. Такой прогноз сделал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

«Тут уже некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались», — пояснил он. При этом в других российских регионах ситуация не так однозначна: оценивать вероятность нового всплеска инфекции можно только исходя из статистики по антителам.

Высокие риски возникновения третьей волны коронавируса остаются в странах, где осталось много не переболевших и не вакцинированных людей. В первую очередь речь идет о Китае, где проживают много миллионов не столкнувшихся с инфекцией граждан.

Ранее Жемчугов предупреждал, что Китай остается опасной территорией, поскольку значительная доля людей не контактировала с вирусом, а страна находится на первом месте по численности населения. В Москве же, по его оценкам, устойчивость к вирусу есть уже у более половины жителей, поэтому торможение эпидемии становится все более заметным. Он напомнил, что естественное затухание любой эпидемии начинается, когда количество людей, контактировавших с вирусом, составляет от 60-70 процентов всей популяции.

В январе власти Москвы допустили вероятность возникновения в городе еще одной волны коронавируса, при этом сейчас ситуация стабильная.