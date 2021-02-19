Врач описал особенности затухания пандемии в разных странах

Естественное затухание любой эпидемии начинается, когда количество людей, контактировавших с вирусом, составляет от 60-70 процентов всей популяции. Об этом рассказал доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, окончание пандемии будет происходить в разных странах не одновременно, поскольку процесс зависит от плотности населения и доли людей с иммунитетом к вирусу. «В тех странах, где плотность населения высокая, наступает торможение эпидемии, потому что все меньше остается тех, кто еще с COVID-19 не встречался», — объяснил Жемчугов.

Он предупредил, что Китай остается опасной территорией, поскольку значительная доля людей не контактировала с вирусом, а страна находится на первом месте по численности населения.

Жемчугов добавил, что пандемия закончится естественным образом, когда иммунная прослойка всех жителей Земли достигнет 80 процентов. При этом официальные данные необходимо умножать как минимум на 10, чтобы учитывать граждан, которые переболели бессимптомно, не обращались к врачу или сделали прививку от коронавируса. По оценке врача, в Москве с учетом этой поправки устойчивость к вирусу есть уже у более половины жителей, поэтому торможение эпидемии становится все более заметным.

Ранее Жемчугов заявил, что в мире могут появиться новые вирусы, способные вызвать пандемию, поскольку люди пока не умеют контролировать их эволюцию. При этом в настоящее время вероятность появления нового, более угрожающего штамма коронавируса, очень мала.