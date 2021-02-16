В ВОЗ назвали условие для третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса станет возможна, если люди проявят неосторожность. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

Она отметила, что сейчас вторая волна показывает снижение по всему миру. Однако, поскольку коллективный иммунитет у человечества еще не выработался, риск третьей волны существует. «Зависит от поведения людей», — резюмировала она.

28 января в мире было зафиксировано 100 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 2,1 миллиона человек скончались от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что до формирования популяционного иммунитета необходимо соблюдать ограничения по коронавирусу.

15 февраля столичный мэр Сергей Собянин допустил, что в городе продолжат снимать ограничения, если эпидемиологическая ситуация будет и дальше улучшаться. В перспективе власти могут отменить запрет на фестивали и массовые мероприятия.