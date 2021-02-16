В Японии выбросят каждую шестую дозу вакцины Pfizer

Медики Японии выбросят примерно каждую шестую дозу вакцины американской фармацевтической компании Pfizer. Причина этого — в конструкции банки, в которой хранится препарат, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает Reuters.

Като объяснил, что флакон устроен таким образом, что для его использования требуется специальный шприц. Обычный шприц способен выкачать из него лишь пять из шести содержащихся там доз, а остальное приходится выбрасывать.

«Мы пытаемся запастись этими особенными шприцами», — заверил политик. Он, однако, подчеркнул, что достать их непросто, и из-за этого развертывание вакцинации американским препаратом выйдет на планируемый уровень только примерно через пять месяцев. Около 12 миллионов человек не получат свою дозу в первую волну вакцинации.

В январе во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили опасность новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Японии.