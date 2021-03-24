Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что президент России Владимира Путина сделал прививку разработанным им препаратом «Спутник V». Об этом он рассказал в эфире НСН.

«А с чего вы решили, что он привился другой вакциной?! И ему, и всему российскому народу подошла бы вакцина "Спутник V"», — подчеркнул он. По словам Гинцбурга, не стоит выделять российского лидера из общей массы граждан. Разработчик выразил надежду, что люди будут смелее прививаться, следуя примеру главы государства.

Директор центра имени Гамалеи также назвал глупостью необходимость отгула после прививки. «Как и после любой другой прививки человеку требуется понизить изматывающие, спортивные физические нагрузки. А на остальные дела не надо обращать внимания: как жил, так и живи дальше», — заключил он.

Глава государства сделал прививку от COVID-19 23 марта. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин чувствует себя хорошо, и намерен отработать полный день 24 марта.

Президент России анонсировал свою вакцинацию накануне, в ходе совещания по вопросам по вакцинации. После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация не будет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.