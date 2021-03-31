Ученые не увидели связи между погодой и распространением коронавируса

Группа ученых Всемирной метеорологической организации (ВМО) не увидела связи между погодой и распространением коронавируса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Как рассказал Вильфанд, в группу исследователей ВМО, которая работала на протяжении полугода, вошли физики, медики, климатологи и физиологи. «Вывод такой, что значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено», — отметил он. Синоптик подчеркнул, что заболевание распространяется независимо от сезона и погодных условий.

Ранее российский врач-иммунолог Лариса Алексеева оценила влияние дождливой погоды на распространение коронавируса. По ее словам, при высокой влажности частицы коронавируса могут дольше сохраняться в атмосфере, оседать на поверхностях и предметах не только на улице, но и в помещении.