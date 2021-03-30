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В России выявили 8277 новых случаев коронавируса

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8277, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 30 марта.

8277
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 30 марта

Заразившиеся есть в 84 регионах страны. Больше всего случаев — 1291 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (719 случаев) и Московская область (556 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Республике Тыве (один случай) и в Магаданской области (два случая).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 409 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 98 442 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9588. Всего выздоровели 4 155 996 пациентов.

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