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Заслуженный врач России развеял популярное заблуждение о вакцинации от COVID-19

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сопутствующие заболевания у пожилых людей не являются противопоказанием для вакцинации против коронавируса. Наоборот, людям старшего возраста рекомендуется привиться, поскольку они находятся в группе риска. Популярное заблуждение о вакцинации развеял заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый, передает РИА Новости.

По его словам, необходимость вакцинации пожилых обусловлена как раз этим набором заболеваний и повышенным риском заражения. «Эта возрастная группа особенно уязвима, среди этой группы отмечается наибольшая летальность, отмечается тяжелое течение коронавирусной инфекции, и поэтому, безусловно, этой группе людей особенно важна своевременная прививка», — отметил Круглый.

По мнению парламентария, вакцинация представляет собой единственный способ профилактики смертности и тяжелого течения COVID-19. «Они думают, что им страшно привиться, поскольку у них есть ряд серьезных заболеваний. Как организм среагирует, не будет ли осложнений, которые хуже, чем само заболевание», — сказал Круглый.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Прививку делают в основном препаратом «Спутник V», однако помимо него зарегистрировано еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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