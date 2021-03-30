Песков оценил вероятность победы над COVID-19

Победить COVID-19 очень сложно. Скорее всего, этот вирус уже никуда не уйдет. Так шансы на победу над коронавирусом оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, необходимо говорить не о пути победы над инфекцией, а о пути к выходу в нормальное существование.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала ситуацию с COVID-19 в России этой весной. Она считает, что суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, однако рост заболеваний вряд ли достигнет показателей осеннего пика.

По последним данным, всего в России выявили 4 528 543 случаев коронавируса, из них 4 146 408 закончились выздоровлением. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Прививку делают в основном препаратом «Спутник V», однако помимо него зарегистрировано еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».