Россия
 
Последние новости
Песков объяснил нежелание россиян делать прививки
В Кремле обвинили Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям
Крокодил утащил купавшегося подростка на глазах у его друзей
Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект
Россиянам назвали способ быстро погасить ипотеку
Подсчитано число обанкротившихся по-новому россиян
Старые iPhone внезапно обновили
Главком ВСУ оценил готовность армии к вступлению в НАТО
В Кремле рассказали о борьбе с коррупцией
Вакцину AstraZeneca переименовали после ситуации в Европе
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле ответили на вопрос об объединении России и Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Речи об объединении России и Белоруссии не ведется, однако обсуждаются планы по углублению интеграции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

«Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства», — сказал Песков.

По его словам, это в интересах обеих стран.

В этом же интервью пресс-секретарь президента России перечислил друзей России. Он отметил, что «живых» отношений у страны осталось гораздо больше — это все постсоветское пространство, «за исключением Грузии, Украины и стран Балтии». Кроме того, Песков особо выделил Союзное государство России и Белоруссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дмитрий Песков: «Друзей у России гораздо больше, чем недругов»
В Кремле перечислили друзей России
Путин назначил посла России в Белоруссии
Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»