В Кремле ответили на вопрос об объединении России и Белоруссии

Речи об объединении России и Белоруссии не ведется, однако обсуждаются планы по углублению интеграции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

«Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства», — сказал Песков.

По его словам, это в интересах обеих стран.

В этом же интервью пресс-секретарь президента России перечислил друзей России. Он отметил, что «живых» отношений у страны осталось гораздо больше — это все постсоветское пространство, «за исключением Грузии, Украины и стран Балтии». Кроме того, Песков особо выделил Союзное государство России и Белоруссии.