В Кремле перечислили друзей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил друзей России. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Комментируя высказывание российского посла в Британии, назвавшего отношения Москвы и Лондона в политической сфере «практически мертвыми», Песков подчеркнул, что «живых» отношений осталось гораздо больше. «Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — пояснил пресс-секретарь российского лидера. Он особо выделил Союзное государство России и Белоруссии.

Песков добавил, что новый президент Молдавии Майя Санду в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, однако контакты все равно происходят. В целом связи с Молдавией очень тесные, объяснил Песков.

Рассуждая о конфликте Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, пресс-секретарь пояснил, что у России «прекрасные доверительные отношения» с Баку и «исторически хорошие отношения» с Ереваном. «А что касается того, что произошло… Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, страны Латинской Америки проявляют огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Также Москва сотрудничает с европейскими странами несмотря на то, что «с Брюсселем дела идут неважно». В развитии отношений с Россией заинтересованы африканские страны, что продемонстрировал саммит Россия — Африка.

«Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», — подытожил представитель Кремля.

Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у страны в мире. По мнению Пескова, его заявление вряд ли относится к России. «Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — объяснил представитель Кремля.