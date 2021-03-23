Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продаться, вступить внутрь «какого-то государства» не захочет ни один белорус. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу», — заявил Лукашенко, отказав в такой возможности своей стране.

Он пояснил, что лично вместе с белорусами лепил своими руками независимую Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы живут «в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с огромной Россией. «И мы — суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Белоруссии, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — сказал он.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.