Лукашенко ответил на призывы объединить Белоруссию и Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы живут «в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с огромной Россией. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«И мы — суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Белоруссии, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — ответил Лукашенко на призывы максимальной интеграции двух стран.

Он пояснил, что, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить такую систему отношений, что она будет мощнее, нежели чем взаимоотношения отдельных субъектов федерации в России.

«И мы очень многое сделали для этого. Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее 2 марта стали известны подробности переговоров Лукашенко и Путина, которые состоялись 22 февраля в Сочи.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.