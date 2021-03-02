Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членами правительства раскрыл подробности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с президентом России, мы договорились, что ряд вопросов обсудим на уровне руководителей правительства и силового блока (...). Мы определили эти вопросы. Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены», — сказал он.

Лукашенко добавил, что обсудил с Путиным десятки вопросов. При этом были подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все проблемы белорусско-российских отношений, уточнил он.

По его словам, на встрече, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним.

Отдельно Лукашенко отметил, что не обсуждал с Путиным ни возможность российского кредита, ни трансфер власти в Белоруссии.

Путин и Лукашенко встретились 22 февраля в Сочи. В ходе переговоров белорусский президент поблагодарил российского коллегу за поддержку экономики и отметил, что полученные деньги «не были выброшены на ветер». Кроме того, Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой эффективной в мире.

Также политики в этот день прокатились на лыжах и снегоходах.

На следующий день после встречи, 23 февраля, Путин и Лукашенко поговорили по телефону. По данным СМИ, они обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе (ВПК), усиление совместных оборонных систем, тему Союзного государства.