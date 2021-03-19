Лукашенко раскрыл подробности «обещания» Путину провести конституционную реформу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге Владимиру Путину провести конституционную реформу в стране. О том, что он раскрыл подробности двусторонних переговоров, сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

По его словам, данная тема затрагивалась на встрече в Сочи «только в общих чертах».

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Белоруссии?» — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Путин просто интересовался его планами и мыслями на этот счет.

Ранее 19 марта Лукашенко заявил, что для новых президентских выборов есть кандидаты. Среди достойных преемников он назвал губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева.

До этого бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выразила надежду на проведение новых президентских выборы в стране в 2021 году. Одновременно она запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ.

О начале работы Конституционной комиссии, которая сформирует предложения по внесению поправок в основной закон, Лукашенко объявил 15 марта. Он анонсировал референдум по принятию новой Конституции и пообещал, что после проведения реформы покинет пост президента.