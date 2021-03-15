Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале работы Конституционной комиссии, которая сформирует предложения по внесению поправок в основной закон страны. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко напомнил, что решение о формировании комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает работать в День Конституции.
«С основным законом мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле», — отметил он.
Глава государства добавил, что работа Конституционной комиссии должна быть открытой.
«Доступность вашей работы для инициатив людей — это вопрос доверия общества к ее результату», — заявил он.
Ранее Лукашенко анонсировал референдум по новой Конституции.
Он также утверждал, что после принятия нового основного закона уйдет со своего поста.
В Белоруссии семь месяцев продолжаются протесты после президентских выборов, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов.