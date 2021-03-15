Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале работы Конституционной комиссии, которая сформирует предложения по внесению поправок в основной закон страны. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что решение о формировании комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает работать в День Конституции.

«С основным законом мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле», — отметил он.

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Глава государства добавил, что работа Конституционной комиссии должна быть открытой.

«Доступность вашей работы для инициатив людей — это вопрос доверия общества к ее результату», — заявил он.

Ранее Лукашенко анонсировал референдум по новой Конституции.

Он также утверждал, что после принятия нового основного закона уйдет со своего поста.

В Белоруссии семь месяцев продолжаются протесты после президентских выборов, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов.