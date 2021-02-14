Лукашенко назвал сроки проведения референдума по новой конституции

Референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет провести минимум через 11 месяцев или год. Примерные сроки назвал президент Александр Лукашенко, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

Глава государства считает, что референдум стоит совместить с местными выборами в стране из экономических соображений. «Думаю, это будет нормально, это будет определенная экономия средств», — сказал он.

Выборы местных Советов депутатов в Белоруссии должны пройти не позднее 18 января 2022 года, согласно планам ЦИК. Ранее совместить их с референдумом по конституции призвала глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил, что проект новой Конституции успеют подготовить в течение этого года, а на обсуждение его нужно вынести в начале 2022 года. После этого, как отметил президент, начнет решаться вопрос о его уходе с поста главы государства. Ранее он уже заявлял, что уйдет в отставку только после принятия новой редакции основного закона страны.

В ноябре во время визита в Минск глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Лукашенко напомнил, что Кремль ожидает от Белоруссии конституционных реформ, оговоренных на встрече лидеров двух стран в Сочи. «Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы реализовались», — сказал тогда Лавров.

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