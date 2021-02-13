В Белоруссии назвали лучшее время для референдума по Конституции

Председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина назвала лучшее время для проведения референдума по Конституции. Об этом сообщает Tut.by.

Еромошина отказалась назвать точное время, при этом отметила, что его могут совместить с местными выборами, которые должны пройти не позднее 18 января 2022 года.

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«Следовательно референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря», — заявила она.

По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня. «Это наоборот самый выгодный вариант. У нас референдум, как правило, совмещался с избирательной кампанией. Достаточно вспомнить референдум 2004 года — это совмещение с парламентскими выборами. Референдум 1996 года частично совмещался с выборами в местные органы власти», — напомнила председатель ЦИК Белоруссии.

11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале 2022 года — вынесен на референдум. Он отметил, что, приняв ее, придется переделать многие законы. И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос, «когда он уйдет».

По его словам, полномочия президента будут радикально перераспределены, так как в настоящий момент они тяжелы для одного человека. При этом Белоруссия должна оставаться президентской республикой, считает Лукашенко.