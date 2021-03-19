Лукашенко призвал белорусов потерпеть и пообещал других президентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом предприятия «Молочный мир» в Гродненской области призвал белорусов набраться терпения и пообещал, что после его ухода у страны будут и другие президенты, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время граждане Белоруссии живут «как могут», но «не хуже других», а потому им необходимо «держаться за свою землю» и не преклоняться перед другими странами. «Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Белоруссия навсегда останется единым государством, а уровень жизни людей перестанет падать, если они будут «держать голову на плечах». «Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны», — заключил глава государства.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.

Лукашенко не раз сравнивал недовольных его политикой с фашистами и называл предателями. В политическом и экономическом кризисе страны он обвинял «буржуйчиков», Евросоюз и Североатлантический альянс (НАТО).