Лукашенко призвал белорусов потерпеть и пообещал других президентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом предприятия «Молочный мир» в Гродненской области призвал белорусов набраться терпения и пообещал, что после его ухода у страны будут и другие президенты, пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время граждане Белоруссии живут «как могут», но «не хуже других», а потому им необходимо «держаться за свою землю» и не преклоняться перед другими странами. «Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что Белоруссия навсегда останется единым государством, а уровень жизни людей перестанет падать, если они будут «держать голову на плечах». «Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны», — заключил глава государства.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.
Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.
Лукашенко не раз сравнивал недовольных его политикой с фашистами и называл предателями. В политическом и экономическом кризисе страны он обвинял «буржуйчиков», Евросоюз и Североатлантический альянс (НАТО).