Лукашенко назвал кандидатов на пост нового президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для новых президентских выборов есть кандидаты. Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

Среди достойных преемников он назвал губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева.

«Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал Лукашенко.

Ранее 19 марта бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выразила надежду на проведение новых президентских выборы в стране в 2021 году. До этого она запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ.

Затрагивая тему преемников, Лукашенко неоднократно заявлял, что его сыновья президентами не будут.

Владимир Караник с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. В июне 2019 года он возглавил Министерство здравоохранения Белоруссии. В августе 2020 года был назначен губернатором Гродненской области.

Юрий Караев — уроженец Северной Осетии, окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, после чего был распределен в Белоруссию. С 2012 по 2019 годы он занимал должность заместителя министра внутренних дел и командующего Внутренними войскам Белоруссии, после чего возглавил ведомство. В июне 2020 года Лукашенко назначил Караева своим советником по Гродненской области.