Тихановская понадеялась на новые президентские выборы в Белоруссии в 2021 году

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская надеется на новые президентские выборы в стране в 2021 году. Об этом заявил советник оппозиционного политика Франтишек Вечерко, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что переговоры должны начаться в мае, но до этого времени должны проводиться консультации и экспертные встречи с разными сторонами в разных форматах», — сказал он.

По словам Вечерко, оппозиции важно, чтобы с момента достижения договоренностей до проведения выборов прошло как можно меньше времени.

18 марта Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы. Одновременно Тихановская объявила о старте новых протестов в стране.

До этого Комитет государственной безопасности Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну.

Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа она получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву, ее экстрадиции добиваются правоохранительные органы Белоруссии.