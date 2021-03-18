Тихановская объявила о старте новых протестов против Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о старте новых протестов в стране вместе с запуском онлайн-голосования за переговоры с властями при международном посреднике. Политик выступила с видеообращением, которое она, по ее словам, готовила семь месяцев.

По мнению Тихановской, разрешить политический кризис в Белоруссии можно через переговоры и мирным путем. Она считает, что белорусы не смирились с нахождением на посту президента Александра Лукашенко и продолжают протестовать, однако боятся даже стука в дверь.

«Мобилизуем все наши ресурсы, чтобы у режима не хватило сил на вторую волну протестов», — заявила оппозиционер.

Она добавила, что власть в стране удерживает человек, который проиграл выборы, а теперь хочет применить армию для подавления протестов.

Ранее 18 марта сообщалось, что Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы.

До этого Комитет государственной безопасности Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников. Лукашенко при этом рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну.

Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа она получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву.