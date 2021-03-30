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В России оценили риск появления более смертоносной мутации коронавируса

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Фото: Пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости

Патогенность вирусов со временем падает, поэтому не стоит опасаться возможности появления более смертоносного варианта SARS-CoV-2. Риск возникновения опасной мутации оценил в комментарии «Парламентской газете» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

«Однако может появиться вирус, который более эффективно распространяется в популяции, потому что разные варианты вируса конкурируют друг с другом за "мясо", то есть за нас с вами», — предупредил ученый. Он подчеркнул, что мутация, которая будет распространяться быстрее, в конечном счете станет главенствующей.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев добавил, что вирус мутирует несильно, не меняя своей структуры и основных свойств. «Кроме того, он мутирует не так быстро, как грипп, раз в тридцать медленнее. Это не тот случай, когда во время эпидемии гриппа один штамм вытесняет другой, полностью заменяет его», — отметил он.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что большая часть современных мутаций коронавируса носит нейтральный характер. По его словам, британский, южноафриканский, бразильский и японский штаммы не утяжеляют течение заболевания и не повышают летальность. Мнения об устойчивости этих мутаций к современным вакцинам от коронавируса специалист назвал беспочвенными.

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