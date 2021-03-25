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Голикова раскрыла масштабы распространения мутаций COVID-19 по России

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В России нет массового заражения мутировавшими штаммами коронавируса из Великобритании, ЮАР и других стран. Масштабы их распространения в стране раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Она отметила, что такой вывод был сделан на основе данных мониторинга эпидемиологической ситуации.

Голикова уточнила, что российские тест-системы умеют определять мутации вируса, а вакцины — защищать от них.

Ранее директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович говорила, что появление южноафриканского штамма не сильно повлияет на пандемию в России. Всего в стране обнаружено более полутора тысяч разных штаммов возбудителя COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что британская и южноафриканская мутации были завезены в Россию путешественниками из-за границы.

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