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Мурашко раскрыл подробности своей вакцинации

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко раскрыл подробности своей вакцинации от коронавируса в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он привился вакциной «Спутник V». Мурашко добавил, что хорошо перенес период вакцинации и у него уже выработался хороший иммунный ответ. «Поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, и в том числе в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания», — отметил глава ведомства.

О том, что министр привился от COVID-19, стало известно 30 марта. Так Мурашко ответил на вопрос о том, переболел ли он коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной. После в Кремле рассказали, что после вакцинации глава государства чувствовал себя хорошо.

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