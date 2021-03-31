Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

У людей, переболевших коронавирусом, иммунитет к инфекции сохраняется около полугода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«У тех, которые переболели легко, на протяжении полугода обычно сохраняется [иммунитет]. Пациенты, переболевшие тяжело, и с формированием хорошего иммунного ответа, иногда мы видим, у многих сохраняется иммунитет чуть дольше», — отметил глава ведомства.

Ранее Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от коронавируса в будущем. «Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — подчеркнул он.