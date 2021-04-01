Подсчитан процент готовых привиться российской вакциной от коронавируса немцев

Российской вакциной от коронавируса «Cпутник V» готовы привиться более половины жителей Германии — 57 процентов, если препарат одобрят в ЕС и ФРГ, подсчитали в институте Forsa по заказу медиагруппы RTL. Об этом сообщает РИА Новости.

Как свидетельствуют данные опроса, число желающих вакцинироваться российским препаратом увеличилось. Еще в начале февраля интерес к «Cпутник V» проявляли 45 процентов опрошенных.

В институте Forsa отметили, что 44 процента немцев не хотели бы прививаться вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, но 51 процент опрошенных готов вакцинироваться данным препаратом. 10 процентов жителей Германии выразили желание еще подождать, восемь процентов отказываются вакцинироваться вовсе.

Ранее в пресс-службе немецкого кабмина по итогам разговора лидеров России, Франции и Германии заявили, что российская вакцина «Спутник V» проходит проверку в Европейском агентстве лекарственных средств.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.