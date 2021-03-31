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Кремль раскрыл детали разговора Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Переговоры лидеров России, Франции и ФРГ, которые состоялись 30 марта без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата. Детали разговора трех лидеров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаетТАСС.

«Никоим образом не было подменой "минского формата". Круг тем был гораздо шире, чем Украина», — сказал он.

По его словам, президент Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном безальтернативность выполнения условий Минских соглашений. Он отметил, что обсуждалась проблемная ситуация в Донбассе, сложившаяся из-за невыполнения минских договоренностей.

Переговоры лидеров трех стран прошли в формате видеоконференции вечером 30 марта. Помимо вопросов украинского урегулирования, стороны обсудили объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, возможность регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V».

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