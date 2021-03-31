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В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона

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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Формат «евротройки» — Россия, ФРГ и Франция — сохраняет очевидный потенциал на будущее, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Перспективность такого формата он оценил на своей странице в Facebook.

В сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, отметил он.

«Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой — противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничного характера», — написал сенатор.

Косачев полагает, что стороны сходятся во мнении не по всем вопросам, однако информация о том, что беседа лидеров трех стран в целом прошла в деловой и откровенной атмосфере, «внушает определенный оптимизм».

«Важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались», — подчеркнул Косачев.

Вечером 30 марта президент России Владимир Путин пообщался в формате видеоконференции с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. В частности, они обсудили объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, возможность регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V».

Ранее, комментируя предстоящие переговоры лидеров трех стран, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что речь не идет о мероприятии формата «нормандской четверки».

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