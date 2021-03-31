Названы сроки выпуска первой промышленной партии «Спутник V» в Белоруссии

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич назвал сроки выпуска первой промышленной партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории республики, пишет БЕЛТА.

По словам министра, белорусское государственное предприятие «Белмедпрепараты» уже приступило к производству препарата. Размер партии составит около 100 тысяч доз, она поступит в распоряжение Минздрава уже к середине апреля и сразу же будет задействована для вакцинации граждан. «В апреле-мае этого года планируется привить около одного миллиона человек. И к осеннему сезону достичь желаемой цифры — четыре миллиона», — сказал Пинвич.

Он отметил, что в дальнейшем предприятие будет ежемесячно выпускать около полумиллиона доз «Спутник V», включающих в себя сразу два компонента вакцины. «Это будут покрываться нужды Российской Федерации либо каких-то третьих стран в наших общих интересах», — добавил министр.

Промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» началось 25 марта 2021 года. Пробную серию российского препарата в стране выпустили еще 26 февраля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал «встать на плечи России» и создать собственную вакцину от коронавируса, которая станет «лучшей в мире». Он сказал, что быстрая разработка препарата будет обеспечены тем, что местные специалисты уже «кое-что знают» и могут пользоваться опытом России, Европы и Китая.