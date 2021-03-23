Лукашенко назвал сроки начала производства «Спутника V» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сроки начала производства российской вакцины «Спутник V» на территории республики, передает БЕЛТА.

«Одна вакцина российская стоит 19 долларов. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнем производить», — сказал Лукашенко во вторник, 23 марта.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом Vero Cell китайской компании Sinopharm.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявлял, что не сомневается, что страна разработает свою вакцину.