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В Германии рассказали о проверке «Спутника V»

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Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» проходит проверку в Европейское агентстве лекарственных средств. Об этом рассказали в пресс-службе немецкого кабмина по итогам разговора лидеров России, Франции и Германии, передает РИА Новости.

Как сообщили в кабмине, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и возможности для сотрудничества в сфере вакцин, которые зависят от оценки «Спутника V». «Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин созвонился с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Среди прочего, был затронут вопрос регистрации в Европейском союзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, обсуждалась тема возможных поставок и совместного производства препарата в странах ЕС.

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