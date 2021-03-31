В Германии рассказали о проверке «Спутника V»

Российская вакцина «Спутник V» проходит проверку в Европейское агентстве лекарственных средств. Об этом рассказали в пресс-службе немецкого кабмина по итогам разговора лидеров России, Франции и Германии, передает РИА Новости.

Как сообщили в кабмине, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и возможности для сотрудничества в сфере вакцин, которые зависят от оценки «Спутника V». «Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин созвонился с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Среди прочего, был затронут вопрос регистрации в Европейском союзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, обсуждалась тема возможных поставок и совместного производства препарата в странах ЕС.