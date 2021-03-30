Кремль рассказал о подготовке к переговорам Путина с Меркель и Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к переговорам Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, формат переговоров пока уточняется, не исключено, что это будет видеоконференция.

О сроках пока также не сообщается.

Ранее 29 марта стало известно, что переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся, но не как мероприятие формата «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Донбасс станет одной из тем