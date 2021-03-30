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Учителю пригрозили жестоким убийством из-за карикатур на пророка Мухаммеда

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Протестующие и журналисты у школы Бэтли
Протестующие и журналисты у школы Бэтли
Фото: Sky News

Учитель религиоведения в школе города Бэтли (Великобритания) показал карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за чего несколько десятков человек, в том числе родителей местных учеников, вышли на протесты, а затем пригрозили преподавателю жестокой расправой. Об этом пишет The Telegraph.

В результате учитель, личность которого не раскрывается, был временно отстранен от должности. По словам его отца, теперь преподаватель боится, что его навсегда лишили работы. Он также испугался, что из-за показанных карикатур на него могут готовить покушение. Как рассказали члены его семьи, страх жестокой смерти не напрасен: к дому британского учителя уже приходили банды молодых людей, а администрация школы не пытается защитить его. Преподаватель считает, что может разделить участь обезглавленного французского историка Самюэля Пати.

«Как он может вернуться в гимназию Бэтли? Это будет слишком рискованно. И как он будет гулять по городу со своими детьми, занимаясь обычными делами, зная, что его могут убить? К сожалению, его жизнь здесь, в Бэтли, закончилась», — рассказал отец преподавателя.

В ходе урока по религиоведению 22 марта учитель школы Бэтли показал карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Администрация школы назвала произошедшее неприемлемым.

В октябре 2020 года 18-летний чеченец Абдулах Анзоров обезглавил Пати из-за его лекции с карикатурами на пророка Мухаммеда. Видео и фотографиями расправы он поделился в соцсетях и мессенджерах. В частности, Анзоров отправил их в некие чеченские каналы в Telegram, в которых собираются сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позже террориста застрелили.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. По его словам, педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

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