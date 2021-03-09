Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем

Ложь школьницы оказалась одной из причин жестокого убийства французского учителя истории Самуэля Пати под Парижем в октябре 2020 года. Об этом пишет BBC News.

Историка обезглавили из-за данных о том, что он демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда ученикам во время одного из уроков. Считается, что именно волна негатива в соцсетях привела к убийству.

Изначально одна из учениц сообщила, что Пати якобы попросил выйти из класса детей-мусульман. Ее отец рассказал об этом другим верующим в соцсетях, и ситуацию стали активно обсуждать. Однако теперь появились доказательства, что девочка соврала.

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BBC News подчеркивает, что в действительности ученицу, якобы наблюдавшую произошедшее, отстранили от занятий за день до урока. При этом Пати на самом деле просто попросил детей закрыть глаза, если они считали, что рисунки могли их оскорбить.

По словам самой девочки, она придумала историю, «чтобы не разочаровать отца». «Она солгала, потому что чувствовала себя в ловушке: одноклассники попросили ее за всех рассказать [о карикатурах]», — рассказал адвокат Мбеко Табула (Mbeko Tabula). Самой школьнице рисунки позднее показала одна из одноклассниц.

Вечером 16 октября 2020 года в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров убил и обезглавил Пати. Анзоров был застрелен полицейскими при задержании. Предположительно, злоумышленник вышел на след жертвы благодаря информации из соцсетей, где преподавателя критиковали за оскорбление пророка.

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