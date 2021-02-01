Человеческую голову выкинули из окна во Франции

Во французском Тулоне из окна выкинули на улицу коробку с отрезанной человеческой головой. Полиция провела спецоперацию в районе находки и задержала подозреваемого, сообщает Ouest France.

Прохожие видели в окне мужчину — его руки были испачканы в крови. Сообщается, что хозяин квартиры, из которой выбросили голову, приютил у себя двоих бездомных, голова принадлежала одному из них.

Полиция временно перекрыла район, где проводила спецоперацию. Информации о том, кто именно совершил убийство и расчленил труп, издание не предоставило.

Другое громкое убийство с обезглавливанием потрясло Францию осенью прошлого года. Тогда 18-летний чеченец Абдулах Анзоров вечером 16 октября в пригороде Парижа подкараулил у колледжа и убил преподавателя Самюэля Пати, после чего отрезал ему голову. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда. Позже Анзорова застрелили явившиеся на вызов полицейские.